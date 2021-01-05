В Самарской области пятеро пострадали в ДТП в Сызранском районе

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Авария произошла 4 января.

Водитель 1946 г.р., управляя а/м Ваз Нива 212140, двигаясь по а/д Сергиевск-Успенка со стороны с. Успенка в направлении с. Сергиевск, на 9 км а/д Обход с. Сергиевск на перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении а/м Лада-Веста под управлением водителя 1994 г.р., двигающемуся по главной дороге со стороны с. Сергиевск в направлении с. Успенка, в результате чего допустил столкновение с а/м Лада Веста.

В результате столкновения телесные повреждения получили водитель и два пассажира Ваз Нива 212140, двое пассажирок Лада Веста. Двое из пострадавших госпитализированы, сообщает облМВД.