В Самарской области простились с жертвами ДТП, унесшего семь жизней

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10 марта в селе Курумоч Самарской области простились с жертвами страшной аварии, которая произошла 8 марта на трасс Самара-Тольятти.

В последний путь провожали четверых из семи погибших молодых людей. Траурная церемония собрала более сотни человек. Траурная процессия прошла по улицам и главной площади Курумоча, пишет ТРК Терра​​​​​

Напомним, рано утром 8 марта на трассе произошло столкновение грузовика «Исузу» и «Фольксваген Тигуан». В результате ДТП погибли все семь человек, находившиеся в салоне легковушки. Они ехали домой. Возраст жертв аварии составляет от 17 до 23 лет. Водитель грузовика не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».