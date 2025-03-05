В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Правонарушитель"

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Сотрудники полиции провели беседы с детьми и их родителями с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений среди подрастающего поколения.

На территории Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Правонарушитель", проводимое с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений среди подрастающего поколения, выявления фактов ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, а также профилактики преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних.

В рамках мероприятия сотрудники полиции городов Тольятти, Жигулевска, Шенталинского, Борского и Красноармейского районов провели беседы со школьниками и их родителями.

В ходе которых рассказали об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных деяний, напомнили о важности безопасного поведения в общественных местах, уважительного и корректного отношения к учителям, взрослым и сверстникам, обратили внимание ребят на негативные последствия употребления алкогольных напитков, табака и наркотических веществ.

Отдельное внимание полицейские уделили безопасности подростков в сети Интернет, отметив, что, зачастую, несовершеннолетних вовлекают в противоправную деятельность через социальные сети и мессенджеры, в связи с чем, нужно быть особо внимательными и, при поступлении таких предложений, незамедлительно сообщать взрослым и обращаться в правоохранительные органы.

В Большеглушицком районе сотрудники полиции проверили подростков, состоящих на учете за совершение различных видов правонарушений. С ними проведена индивидуально – профилактическая работа.

Сотрудники полиции Клявлинского района по итогам проведения оперативно-профилактического мероприятия составили 4 протокола об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних» и 1- протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Данная статья предусматривает ответственность за пренебрежение родительскими обязанностями в отношении детей.

Работа в данном направлении проводится на постоянной основе.

В случае возникновения сложной жизненной ситуации или столкновения с противоправными действиями, необходимо обращаться за помощью к сотрудникам органов внутренних дел.