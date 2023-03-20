В Самарской области прошла операция "Розыск": 67 задержанных за два дня

За время проведения мероприятия сотрудники самарской полиции задержали 67 подозреваемых, установили местонахождение 17 без вести пропавших граждан.
Сотрудники полиции на постоянной основе проводят работу по розыску лиц скрывшихся от следствия, дознания и суда, розыску без вести пропавших граждан и установлению личности неопознанных трупов.
В оперативно-профилактическом мероприятии «Розыск», которое прошло с 16 по 17 марта текущего года, приняли участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, Госавтоинспекции, представители общественных организаций правоохранительной направленности.
Как сообщил начальник УУР ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Павел Жилюнов, за время проведения мероприятия сотрудники самарской полиции установили и задержали 67 разыскиваемых, в их числе 58 человек, находившихся в федеральном розыске, 9 – находившихся в межгосударственном розыске по инициативе органов внутренних дел государств – участников СНГ и государств дальнего зарубежья, 14 - скрывшихся от органов дознания, 19 – от органов следствия, 25 – скрывшихся от суда.
«Среди задержанных, 15 человек разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, двое за совершение грабежей, двое за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 5 за преступления в сфере экономики, 21 за совершение краж, один за преступление сфере незаконной миграции, 31 за совершение иных преступлений», - отметил полковник полиции.
Так, сотрудники самарского уголовного розыска задержали неоднократно судимого жителя областного центра 1981 года рождения, который с января текущего года разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и местного жителя 1991 года рождения, находившегося в розыске с июля 2022 года за совершение кражи.
Сотрудниками сызранской полиции разыскана женщина 1987 года рождения, находящаяся в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Разыскано 6 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
Кроме того, полицейские установили местонахождение 17 без вести пропавших граждан, из которых 5 находились в федеральном розыске. Идентифицированы 4 неопознанных трупа.
Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории Самарской области регулярно.