В Самарской области прошла операция "Розыск": 67 задержанных за два дня

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За время проведения мероприятия сотрудники самарской полиции задержали 67 подозреваемых, установили местонахождение 17 без вести пропавших граждан.

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят работу по розыску лиц скрывшихся от следствия, дознания и суда, розыску без вести пропавших граждан и установлению личности неопознанных трупов.

В оперативно-профилактическом мероприятии «Розыск», которое прошло с 16 по 17 марта текущего года, приняли участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, Госавтоинспекции, представители общественных организаций правоохранительной направленности.

Как сообщил начальник УУР ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Павел Жилюнов, за время проведения мероприятия сотрудники самарской полиции установили и задержали 67 разыскиваемых, в их числе 58 человек, находившихся в федеральном розыске, 9 – находившихся в межгосударственном розыске по инициативе органов внутренних дел государств – участников СНГ и государств дальнего зарубежья, 14 - скрывшихся от органов дознания, 19 – от органов следствия, 25 – скрывшихся от суда.

«Среди задержанных, 15 человек разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, двое за совершение грабежей, двое за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 5 за преступления в сфере экономики, 21 за совершение краж, один за преступление сфере незаконной миграции, 31 за совершение иных преступлений», - отметил полковник полиции.

Так, сотрудники самарского уголовного розыска задержали неоднократно судимого жителя областного центра 1981 года рождения, который с января текущего года разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и местного жителя 1991 года рождения, находившегося в розыске с июля 2022 года за совершение кражи.

Сотрудниками сызранской полиции разыскана женщина 1987 года рождения, находящаяся в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Разыскано 6 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Кроме того, полицейские установили местонахождение 17 без вести пропавших граждан, из которых 5 находились в федеральном розыске. Идентифицированы 4 неопознанных трупа.

Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории Самарской области регулярно.