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В Самарской области произошло массовое отравление роллами

6 июня 2022 09:36
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В Самарской области произошло массовое отравление роллами

В службу скорой медицинской помощи автограда обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции, в том числе 3 ребенка и 1 беременная женщина, пишет 63.ру.

— Все они заказывали роллы в одной из городских компаний по доставке еды. Специалисты Роспотребнадзора начали санэпидрасследование. 11 человек госпитализировали, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные пациенты проходят амбулаторное лечение, — сообщили в региональном Минздраве.

Это уже второй за последнее время громкий случай массового отравления роллами. До этого широкую огласку получил инцидент в Самаре, когда сразу 30 человек обратились за медпомощью после употребления японской кухни. Потом число отравившихся выросло до 74. 

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