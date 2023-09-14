В Самарской области проходит полицейская облава на фальшивомонетчиков

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В Самарской области с 14 по 24 сентября 2023 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие целью которого является предупреждение, выявление и пресечение деятельности лиц, занимающихся изготовлением или хранением в целях сбыта или сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, а также неправомерным оборотом иных платежных средств.

В настоящее время преимущественно подделываются и сбываются 5000-рублевые купюры. Характерными местами сбыта являются рынки, коммерческие киоски, АЗС, предприятия малого бизнеса. Большинство преступлений раскрывается благодаря правильным первоначальным действиям граждан, распознавшим фальшивку, запомнивших приметы человека передавшего купюру, и своевременно сообщивших об этом факте в отдел полиции.

В настоящее время фальшивомонетчики воспроизводят большинство из способов защиты, но учесть все нюансы им не удается, поэтому при детальном осмотре поддельной купюры, можно увидеть несоответствия. Рассмотрим пример на банкноте номиналом 5000 рублей:

Качество бумаги: Определить его можно, если просто потрясти купюру. Если данное действие будет сопровождаться глухим шуршанием, значит, деньги фальшивые. Настоящие банкноты будут буквально «греметь». Для сравнения можно потрясти купюру, в качестве которой вы точно уверены.

Чтобы увидеть водяной знак и обнаружить отличия, нужно подставить купюру под свет. В случае с 5000 рублями на просвете будут видны такие водяные знаки, как портрет Муравьева-Амурского, а также номинал купюры. Водяные знаки, имеют неодинаковый оттенок: в одном участке они более светлые, в другом темнее, чем основной фон. Переходы между участками плавные, без четких границ. Само число располагается возле портрета, при этом оно является самым светлым участком водяного знака.

Помочь отличить подделку от оригинала поможет защитная нить. У настоящей купюры она ныряющая: поочередно часть ее участков введена в бумагу, а часть выходит на поверхность. За счет этого создаются блестящие прямоугольники перламутрового отлива, расположенные в виде пунктуационной линии. Если же смотреть на просвет, то защитная нить у подлинной банкноты будет в виде темной полосы, на которой выступают светлые числа 5000.

Один из способов защиты — это рельефная печать. Она представляет собой метку, которая помогает пользоваться деньгами людям с ограниченным зрением. На 5000 рублевой купюре печать имеет вид трех полос и двух точек, рядом с которыми располагает надпись: «Билет банка России». В отличие от подлинных денег, у подделок ее может или вовсе не быть, или же иметь другой вид.

Наличие микротекста: Заметить и отличить микротекст можно лишь при увеличении купюры, например, с помощью мощной лупы. Располагается он чуть выше фауны и флоры и образуется путем плавного перехода линий фонового рисунка в повторяющееся число 5000. В самом низу банкноты также находится микротекст, состоящий из такого же числа и аббревиатуры «ЦБРФ».

Настоящие 5000 рублей имеют рельефные линии, которые располагаются сразу за надписью «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ». Они имеют коричневый цвет и плавно переходят в бескрасочное тиснение, при этом не должны просматриваться разрывы и смещения. У фальшивых банкнот отличие в том, что этого тиснения может или вовсе не быть, или же оно будет имитировано графическим способом.

Распознать поддельную купюру можно по качеству краски. Нужно смочить небольшой участок (где есть краска) предполагаемой поддельной банкноты водой. Если деньги настоящие, то с ними ничего не случится: краска не размажется. А вот для изготовления подделок практически не используются водостойкие краски, поэтому после смачивания водой они потеряют свой внешний вид, при этом на пальцах останутся следы краски.

Также следует обратить внимание на то, меняется ли цвет краски отдельных элементов, расположенных на банкноте. Так, герб г. Хабаровска, находящийся на лицевой стороне, в случае смены угла обзора становится другого оттенка (от малинового до зеленого с золотым отливом). При осмотре 5000 рублей под острым углом (на уровне глаз) на орнаментальной ленте будут заметны буквы «PP» темного цвета, после смены угла обзора они станут светлыми.

Лицу, обнаружившему у себя поддельную денежную купюру, необходимо сразу же обратиться в полицию, постараться вспомнить и рассказать сотрудникам органов внутренних дел, откуда у него появилась данная банкнота. При обнаружении поддельной купюры не пытаться сбыть ее, так как в данном случае гражданин автоматически становится субъектом преступления (сбытчиком) и будет привлечен к уголовной ответственности по статье 186 УК РФ.