В Самарской области пресечена противоправная деятельность двух сотрудников объекта топливно-энергетического комплекса региона

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность двух сотрудников объекта топливно-энергетического комплекса региона,

причастных к хищению средств антитеррористической защиты в особо крупном размере.

Установлено, что указанные лица из корыстной заинтересованности похитили для последующей перепродажи через онлайн-платформу противосколочные одеяла, предназначенные для защиты административных и производственных помещений предприятия от террористических атак с использованием БПЛА. Общая стоимость похищенного составила более 1 млн рублей.

На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные

на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, а также на выявление других причастных лиц.