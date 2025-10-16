Я нашел ошибку
Водители в Самарской области большинство уведомлений со штрафами ГИБДД получают в электронном виде
Минцифры Самарской области представило два первых региональных чат-бота в МАХи
Жители Самары берегут украшения «на потом»
В Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего прокурора г. Сызрани
Проанализированы главные вайбы общепита в Самаре
Подписками на онлайн-кинотеатры в третьем квартале пользовались 52% горожан
В РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего прокурора г. Сызрани

16 октября 2025 13:50
УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего прокурора г. Сызрани Федорина, причастного к организации схемы по систематическому получению взяток в особо крупных размерах.

Установлено, что адвокат АБ «ФОРТиС» Фомин и житель г. Сызрани Романчев выступили посредниками при передаче взятки вышеупомянутому должностному лицу в размере 3 млн рублей от представителей медицинского центра «Гиппократ» за создание условий для вынесения органом следствия постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 165 и ч. 5 ст. 159 УК РФ,
 а также признание данных постановлений прокуратурой г. Сызрани законными.

На основании переданных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Самарской области в отношении указанных лиц в зависимости от роли каждого возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве».

В августе 2024 года решением Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области Федорин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ с назначением наказания в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 15 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанных
 с осуществлением функций представителя власти сроком на 7 лет.

Фомин и Романчев решением того же судебного органа признаны виновными по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ с назначением наказания в виде 7 и 5 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафами в доход государства в размере 3 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу.

 

