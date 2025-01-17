В Самарской области пресечена противоправная деятельность адвоката

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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность адвоката Палаты адвокатов Самарской области, причастной к организации преступной схемы по вымогательству денежных средств.

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в феврале 2024 года вышеуказанный представитель Палаты адвокатов предложила жительнице г. Казани свои услуги в качестве посредника при передаче взятки в размере 175 тыс. рублей неустановленным сотрудникам органов прокуратуры

за условно-досрочное освобождение её знакомого, отбывающего наказание в одном из пенитенциарных учреждений.

Взятые на себя обязательства злоумышленница исполнять не намеревалась, а полученными незаконным путем денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

На основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности Центральным МСО по г. Тольятти СУ СК России по Самарской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.2 ст.159 УК РФ.

Решением Центрального районного суда г. Тольятти фигурантка признана виновной в инкриминируемом преступлении, ей назначено наказание в виде штрафа

в размере 175 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.