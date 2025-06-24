В Самарской области пресечен факт фиктивной регистрации 33 иностранцев

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В ходе проведения первого этапа федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025» участковый уполномоченный полицейский отдела полиции по Шигонскому району Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» пресёк факт фиктивной постановки на учёт по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейского, с апреля по май текущего года ранее несудимая жительница Тольятти незаконно поставила на миграционный учёт 33 иностранных гражданина в принадлежащем ей частном доме. Как выяснилось в ходе проверки, хозяйка не собиралась предоставлять жилое помещение для фактического проживания.

Сотрудниками полиции проведён осмотр помещения, опрошены соседи и изъяты необходимые документы. Определено, что дом не приспособлен и не рассчитан на проживание такого числа людей. Полицейские установили собственника жилища, задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Женщина признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что за свои услуги получила денежное вознаграждение.

В отношении 44-летней жительницы Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания. Это позволит избежать дальнейших нарушений и обеспечит соблюдение миграционного законодательства на территории города.