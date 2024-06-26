В Самарской области полицейские проводят акцию «КиберNetэтикет-безопасный Интернет»

128

Гражданам рассказали основные способы противодействия мошенникам.

В Жигулёвске начальник отделения по вопросам миграции майор полиции Николай Чернов провел профилактические беседы с гражданами и рассказал о самых распространенных способах обмана и как действовать в случае поступления подозрительных телефонных звонков.

«Аферисты продолжают атаковать телефоны граждан, разыгрывая спектакль – якобы мошенники взламывают аккаунты Государственных услуг и отправляют с них заявки на получение кредитов. Если вам звонят неизвестные люди, которые предлагают в ходе разговора перейти по сомнительным ссылкам или назвать данные банковской карты - положите трубку, и сами перезвоните на горячую линию банка, для получения достоверной информации. Звонок, который вы сделаете, позволит вам не попасть на уловки мошенников. Будьте бдительными, не доверяйте звонкам с неизвестных номеров и не переходите по сомнительным ссылкам», - отметил Николай Чернов.

В завершении мероприятий полицейские раздали гражданам специальные памятки по противодействию мошенничеству с номерами телефонов, по которым необходимо обращаться в случае совершения в отношении них противоправных действий.

В свою очередь, граждане поблагодарили сотрудников полиции за проведенные ими важные и познавательные мероприятия.