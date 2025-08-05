В Самарской области полицейские помогли водителю из соседнего региона, он нуждался в срочной медпомощи

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В начале августа текущего года примерно в 5:30 час. сотрудники отдельной роты ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» находились на 872 км федеральной автодороги «М-5 «Урал»», осуществляя дорожный надзор. В этот момент к ним подъехал грузовик, водитель которого обратился к инспекторам с жалобами на сильное недомогание — его мучили острые боли в животе и спине, от которых он практически терял сознание.

Опытные инспекторы действовали профессионально и слаженно. Они сообщили о происшествии дежурному, приняли меры к безопасному размещению транспортного средства вне проезжей части, аккуратно разместили водителя в патрульном автомобиле и выбрали оптимальный маршрут до медицинского учреждения. Включив специальные световые и звуковые сигналы, сотрудники ДПС максимально быстро доставили мужчину в больницу.

Благодаря оперативным действиям полицейских, гость Самарской области вовремя получил необходимую медицинскую помощь. После того, как врачи приняли пациента и начали обследование, инспекторы вернулись к выполнению своих служебных обязанностей.

Водитель, находясь в безопасности под присмотром медиков, нашёл возможность поблагодарить своих спасителей за профессионализм, внимательное отношение и грамотно принятые решения в сложной ситуации.

На оперативном совещании руководитель отметил инспекторов ДПС и поставил их действия в пример коллегам.