В Самарской области полицейские оказали первую помощь потерявшему сознание пенсионеру

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На сызранском автовокзале 74-летнему местному жителю неожиданно стало плохо. Подоспевшие на помощь полицейские самостоятельно реанимировали пенсионера и передали его врачам.

Полицейский патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское» старший сержант полиции Дарья Внодченко и стажер по должности полицейского Денис Кузнецов находились на маршруте патрулирования в зале ожидания автовокзала.

Полицейских окликнула девушка с просьбой о помощи: сидевшему рядом с ней пенсионеру неожиданно стало плохо, и он потерял сознание. Полицейские сразу подошли к мужчине, Дарья проверила его пульс и наличие дыхания, а Денис вызвал бригаду скорой помощи. Сотрудница полиции, пытаясь привести мужчину в чувства, оценила обстановку и незамедлительно приступила к реанимационным действиям. Разместив мужчину на сиденье и подложив ему под голову верхнюю одежду, девушка начала делать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. В результате действий сержанта полиции у пострадавшего появился пульс и вернулось сознание. К этому времени приехала бригада скорой помощи, и пенсионера передали прибывшим на вызов медицинским работникам.

В настоящий момент 74-летний местный житель госпитализирован и находится под наблюдением медицинских работников.

Как отметили очевидцы произошедшего, которые поделились рассказом о случившемся в социальных сетях, полицейский и стажер действовали очень грамотно, слаженно и быстро, сообщает облМВД.

Старший сержант полиции Дарья Внодченко призналась - это первый случай у нее на службе, когда пришлось буквально спасать жизнь человека: «У меня есть среднее медицинское образование, и поэтому я конечно, умею оказывать первую помощь, и очень рада, что навыки теперь помогают в работе полицейского, ведь как показал этот случай, от наших действий может зависеть здоровье и жизнь людей».