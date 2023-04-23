В Самарской области полицейские нашли пропавшего без вести ребенка

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22 апреля 2023 года около 19-30 в ОМВД России по Красноярскому району поступило сообщение о том, что мальчик 2020г.р.ушел от дома в с. Большая каменка, где проживает и не вернулся.

Незамедлительно на розыск ребенка был поднят личный состав отдела полиции. Были задействованы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних, патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы. Ориентировка с приметами разыскиваемого , в которой он ушел, была передана всем патрульным нарядам. К поиску подключились местные жители, лесники и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». При изучении материала с видеокамеры видеонаблюдения, установленной на одном из частных домов, сотрудники полиции выяснили, что мальчик ушел в сторону сельских хозяйственных полей.

Около 6 утра 23 апреля при прочесывании района сотрудники полиции обнаружили ребенка спящим в разградительной противопожарной канаве в поле в 5 километров от села. В отношении несовершеннолетнего противоправных действий не совершалось. Сотрудники полиции выражают благодарность всем, кто участвовал в розыске ребенка.