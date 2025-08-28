В Самарской области подведены итоги операции «Должник»

104

По результатам рейдовых мероприятий принудительно взыскано свыше 733 тысяч рублей, а также пресечено 368 административных правонарушений.

Как сообщила начальник отдела организации применения административного законодательства управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Елена Мешалкина: «Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник», прошедшего на территории региона с 18 по 22 августа текущего года совместно с территориальными подразделениями ГУФССП России по Самарской области».

Елена Геннадьевна пояснила, что основная цель мероприятия – выявление лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов. В ходе рейдов осуществлялись проверки мест проживания и работы должников с целью привлечения их к ответственности за неуплату административных штрафов и принимались иные меры, предусмотренные действующим законодательством, в том числе наложение ареста на имущество должника.

Подполковник полиции отметила: «В ходе профилактического мероприятия проведены рейды по розыску лиц, уклоняющихся от добровольной оплаты штрафов, наложенных по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях. По результатам мероприятий принудительно взыскано свыше 733 тысяч рублей, а также пресечено 368 нарушений, административная ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Некоторые нарушители привлечены к ответственности по нескольким протоколам, по итогам рассмотрения которых судьями 264 гражданам назначены административные наказания в виде штрафов в двойном размере ранее неуплаченного штрафа, а также аресты на срок до 15 суток. Работа в данном направлении проводится на всей территории Самарской области и будет продолжена».

Так, во время работы на территории Самарской области полицейские и приставы установили тех, кто не оплатил несколько административных штрафов и не отреагировал на повестки. Во время рейдов полицейские провели разъяснительную работу среди должников. По адресам, где граждан не было дома, сотрудники органов внутренних дел оставили повестки с требованием о явке в отдел полиции. В отношении неплательщиков, разысканных в ходе рейдов, составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Назначенный административный штраф некоторые из правонарушителей оплатили в тот же день.

Например, в Кинельском районе полицейские неоднократно пресекали распитие местным жителем в общественном месте алкогольной продукции и составляли протоколы об административных правонарушениях, по которым он обязывался оплатить штрафы. В установленный срок мужчина их не оплатил. Во время рейда сотрудники полиции установили его местонахождение и доставили к судебным приставам. В отношении злостного неплательщика должностные лица полиции составили протокол об административном правонарушении. Суд, рассмотрев материалы собранные полицейскими, наложил на мужчину 1986 года рождения наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Елена Геннадьевна напоминает, что в соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей, по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, соответствующие материалы сотрудниками полиции в течение 10-ти суток направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Санкция данной статьи предусматривает наложение на виновное лицо административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов.

Узнать о наличии наложенных штрафов можно через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).