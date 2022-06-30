В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»

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За время проведения мероприятия сотрудники самарской полиции установили и задержали 42 подозреваемых, установили местонахождение 36 без вести пропавших граждан.

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят работу по розыску лиц скрывшихся от следствия, дознания и суда, розыску без вести пропавших граждан и установлению личности неопознанных трупов.

В оперативно-профилактическом мероприятии «Розыск», который проходил с 20 по 24 июня текущего года, приняли участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, Госавтоинспекции, представители общественных организаций правоохранительной направленности.

За время проведения мероприятия сотрудники самарской полиции установили и задержали 42 разыскиваемых, в их числе 7 скрывшихся от органов дознания, 12 – от органов следствия, 23 – скрывшихся от суда.

Среди задержанных, 3 лица разыскивались за совершение грабежей, 2 за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 2 за преступления в сфере экономики, 18 за совершение краж, 17 за совершение иных преступлений.

Так, сотрудники уголовного розыска задержали 52-летнюю обвиняемую в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В отношении женщины еще в 2002 году было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 228 УК РФ.

Оперативниками установлен и задержан подозреваемый в мошенничестве, который находился в международном розыске. В 2013 году в отношении мужчины 1976 года рождения следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ.

Кроме того, полицейские установили местонахождение 36 без вести пропавших граждан, из которых 5 находились в федеральном розыске. Идентифицирован один неопознанный труп.

Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории Самарской области регулярно.