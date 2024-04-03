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В Самарской области подросток помог мошенникам обобрать пенсионерку

3 апреля 2024 10:19
88
В Самарской области подросток помог мошенникам обобрать пенсионерку

Летом прошлого года в ОМВД России по г. Чапаевску за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что несколько часов назад отдала 50 тысяч рублей незнакомому человеку и считает, что ее обманули. Сотрудник дежурной части, выслушав заявителя, предположил, что женщина стала участником известной мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП», уточнил у нее приметы злоумышленника, описание его одежды, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции и направил по указанному адресу сотрудников следственно-оперативной группы и специализированного подразделения уголовного розыска.

В ходе опроса 78-летняя заявитель пояснила, что ей на стационарный телефон позвонила женщина, которую она приняла за знакомую по имени Антонина. Абонент пояснила ей, что переходила пешеходный переход в неположенном месте, водитель, чтобы ее не сбить, на большой скорости врезался в столб, получив серьезные травмы, опасные для жизни и здоровья. «Антонина» сообщила, что ей нужны деньги на лечение и попросила дать взаймы все имеющиеся наличные средства. Когда потерпевшая ответила согласием, трубку взял мужчина, который уточнил ее домашний адрес и потребовал передать конверт с деньгами курьеру.

Изучив полученную информацию, сотрудники УУР ГУ МВД России по Самарской области предположили, что к хищению может быть причастен ранее не судимый 16-летний житель Кинель-Черкасского района. Оперуполномоченные задержали молодого человека уже на следующий день после совершения противоправного деяния и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого, задержанный, который является ребенком из многодетной семьи, пояснил, что действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомился  в социальной сети. Похищенные у пенсионерки 50 тысяч рублей он перевел на расчетные счета, указанные в интернет - переписке.  О том, что совершает противоправное деяние, знал, так как незадолго до случившегося его товарища арестовали за аналогичное преступление, но надеялся, что его «не вычислят».

Следственным управлением ОМВД России по г. Чапаевску подозреваемому предъявлено обвинение, в совершении  преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину). Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу дела.

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