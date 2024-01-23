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В Самарской области подняли затонувший дебаркадер после вмешательства судебных приставов

23 января 2024 09:29
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В Самарской области подняли затонувший дебаркадер после вмешательства судебных приставов

Судебные приставы Волжского района Самарской области обязали организацию освободить р. Волгу от затонувшего железобетонного дебаркадера. Оказавшееся под водой сооружение отрицательно сказалось на общем количестве водных ресурсов и в целом экологической обстановке. 

Затонувший дебаркадер стал причиной загрязнения акватории реки, а также исчезновению таких водных ресурсов как щуки, сазана, карася. Решением суда собственника затонувшего объекта обязали освободить залив от сооружения.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Волжского района Самарской области. Сотрудник Службы ознакомил должника с процессуальными документами и порекомендовал не медлить с исполнением решения суда во избежание применения ограничительных мер. Но без них не обошлось, ведь собственник дебаркадера проигнорировал срок для исполнения. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Помимо этого, должнику вручили постановление о запрете по внесению изменений в ЕГРН, а также предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Руководство организации не пожелало усугублять ситуацию и приступило к освобождению реки от затонувшего дебаркадера.

После того как решение суда было исполнено судебный пристав снял все ограничения и окончил исполнительное производство.

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