В Самарской области подняли затонувший дебаркадер после вмешательства судебных приставов

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Судебные приставы Волжского района Самарской области обязали организацию освободить р. Волгу от затонувшего железобетонного дебаркадера. Оказавшееся под водой сооружение отрицательно сказалось на общем количестве водных ресурсов и в целом экологической обстановке.

Затонувший дебаркадер стал причиной загрязнения акватории реки, а также исчезновению таких водных ресурсов как щуки, сазана, карася. Решением суда собственника затонувшего объекта обязали освободить залив от сооружения.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Волжского района Самарской области. Сотрудник Службы ознакомил должника с процессуальными документами и порекомендовал не медлить с исполнением решения суда во избежание применения ограничительных мер. Но без них не обошлось, ведь собственник дебаркадера проигнорировал срок для исполнения. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Помимо этого, должнику вручили постановление о запрете по внесению изменений в ЕГРН, а также предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Руководство организации не пожелало усугублять ситуацию и приступило к освобождению реки от затонувшего дебаркадера.

После того как решение суда было исполнено судебный пристав снял все ограничения и окончил исполнительное производство.