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В Самарской области по результатам рейдов по алкоголю за первую неделю составлено 9 протоколов

13 января 2023 10:37
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В Самарской области по результатам рейдов по алкоголю за первую неделю составлено 9 протоколов

Сотрудниками органов внутренних дел Самарской области на территории всего региона на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

За первую неделю текущего года сотрудниками полиции составлено 9 протоколов об административных правонарушениях, из них предусмотренных, ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» – 6, ст.14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» - 2, ст.14.17.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции» - 1.

Так, в ходе проверки выявлен факт розничной реализации алкогольной продукции в запрещенное время суток (в период времени с 23-00 по 08-00), в закрытой таре при оказании услуг общественного питания в одном из магазинов Кировского района областного центра. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном   ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Из незаконного оборота изъято 5 литров алкогольной продукции на сумму почти 1000 рублей.

Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.

Напоминаем, что обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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