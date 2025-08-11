Я нашел ошибку
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest,
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
В Самарской области задержали этническую наркобанду
В Самаре только 3% родителей первоклассников за мужчин-педагогов в начальной школе
В Самарской области патруль Росгвардии задержал хулигана, повредившего несколько автомобилей

11 августа 2025 10:49
В районе полуночи экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в поселке Безенчук, от дежурного получил информацию об инциденте возле одного из домов на улице Советской. По сообщению местных жителей, некий мужчина повредил припаркованные там автомобили. Стражи правопорядка незамедлительно выехали на место происшествия.

По прибытии патрульные задержали нарушителя общественного спокойствия. Росгвардейцы выяснили, что местный житель 1965 года рождения из хулиганских побуждений сломал зеркала заднего вида у трех транспортных средств. Сотрудники Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. По его результату будет принято процессуальное решение.

Теги: Росгвардия

