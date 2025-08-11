В Самарской области патруль Росгвардии задержал хулигана, повредившего несколько автомобилей

155

В районе полуночи экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в поселке Безенчук, от дежурного получил информацию об инциденте возле одного из домов на улице Советской. По сообщению местных жителей, некий мужчина повредил припаркованные там автомобили. Стражи правопорядка незамедлительно выехали на место происшествия.

По прибытии патрульные задержали нарушителя общественного спокойствия. Росгвардейцы выяснили, что местный житель 1965 года рождения из хулиганских побуждений сломал зеркала заднего вида у трех транспортных средств. Сотрудники Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. По его результату будет принято процессуальное решение.