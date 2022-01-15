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В Самарской области пассажиры маршрутки остались стоять на дороге в метель

15 января 2022 10:37
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В Самарской области пассажиры маршрутки остались стоять на дороге в метель

Пассажиры маршрутки №303, которая ехала из села Подстепки в Тольятти, остались мерзнуть посреди дороги в метель. Микроавтобус попал в аварию, не успев доехать до города. 

Как рассказывают участники событий в социальных сетях, авария произошла из-за того, что в сильный снегопад водитель практически не видел дороги. Они доказали сложность обстановки на трассе фотографиями.

Людям пришлось выйти из машины прямо между остановками, которые находились на большом расстоянии друг от друга. Некоторые ушли на “Олимп” пешком, кто-то уехал назад домой в Подстепки, но были и те, кто остался мерзнуть на месте происшествия, в ожидании транспорта, пишет ГТРК Самара.

Данный инцидент - доказательство того, что метель уже вовсю разгулялась по губернии и скоро дойдет и до областного центра. По словам синоптиков в субботу, 15 января, видимость будет составлять не более 500 – 1000 метров, а на дорогах образуются снежные заносы. Плюс к этому – штормовой ветер. Его порывы могут достигать 20 м/с. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности. А вот на следующий день, 16 января, погодные условия могут немного улучшиться.

Фото: vk.com/stav163

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