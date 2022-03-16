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В Самарской области ожидают метель

16 марта 2022 09:34
189
В Самарской области ожидают метель

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 16.03.2022 местами по южной половине Самарской области ожидается метель с видимостью 500-1000 метров».

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Самарской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице:

в условиях снегопада будьте осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений;

водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий. Не выезжайте на дорогу на неисправной технике. Учитывайте при планировании маршрутов движения изменения погодных условий. По возможности, откажитесь от поездок на личных автомобилях, просчитайте свои маршруты с учетом движения общественного транспорта. Не стоит забывать о том, что большое количество автомашин на дорогах мешает работе снегоуборочной техники и создает заторы.

При снежных заносах опасность заключается в заносах дорожного полотна. Зачастую происходит снижение видимости на дорогах, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и связи.

В связи с ухудшением метеоусловий рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.

Будьте внимательны и осторожны!

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