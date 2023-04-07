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В Самарской области осужденный ушел из колонии-поселения

7 апреля 2023 12:20
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В Самарской области осужденный ушел из колонии-поселения

05.04.2023 сотрудниками колонии-поселения № 27 УФСИН России по Самарской области был выявлен факт незаконного отсутствия осуждённого 1990 года рождения Дунаева Родиона Андреевича на рабочем месте.

В настоящее время сотрудниками УФСИН России по Самарской области и полиции организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание осужденного.

Напоминаем, что в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, могут свободно передвигаться в пределах колонии-поселения, с разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположено исправительное учреждение, могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи.

В исправительном учреждении мужчина отбывал наказание по ст. 158 ч.1 УК РФ (Кража).

За уход из-под надзора из колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание сроком до 4 лет лишения свободы.

Приметы:

Рост 170 см, волосы короткие, русые, был одет в черную куртку с капюшоном, черную вязаную шапку, черные брюки, черные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения Дунаева Родина Андреевича, просим сообщить по телефонам: 8 (846) 339-38-00, 8 (846) 261-61-54, 02, 112.

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