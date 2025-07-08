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В Самарской области осудили водителя, из-за которого погибли двое детей

8 июля 2025 14:28
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В Самарской области осудили водителя, из-за которого погибли двое детей

Собранные Шенталинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Следствием и судом установлено, что 28 сентября 2024 года на 28-ом км автомобильной дороги «Урал-Исаклы-Шентала» осужденный, управляя транспортным средством в нарушение правил дорожного движения, совершил выезд на полосу встречного движения с целью обгона, в результате чего допустил столкновение с другим автомобилем под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое малолетних пассажиров транспортных средств и еще пять человек, включая несовершеннолетнего, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Теги: ДТП

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