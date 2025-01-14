В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА

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Опасность атаки беспилотников (БПЛА) была объявлена в Самарской области во вторник, 14 января, в 7:25 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

За минувшие семь дней это уже третье подобное объявление в Самарской области. В первый раз опасность атаки БПЛА объявлялась в минувшую субботу, 11 января. Следующее такое объявление было в понедельник, 13 января.

В последний раз Самарская область подвергалась атаке вражеских беспилотников в ноябре 2024 года. Тогда в регионе было уничтожено шесть БПЛА. Погибших и пострадавших в результате атаки в регионе не было, также не были повреждены объекты инфраструктуры, пишет Коммерсантъ.

В ночь на вторник, 14 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России более 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и пять американских управляемых баллистических ракет класса «земля — земля» ATACMS. Эту атаку уже назвали самой массированной в 2025 году, пишет Лента.