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В Самарской области нашли пропавшего 12-летнего мальчика

18 июля 2025 20:48
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В Самарской области нашли пропавшего 12-летнего мальчика

В Дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району за помощью обратились родители 12-летнего мальчика, который днем  17 июля текущего года ушел с места отдыха на  правом берегу реки Волга, в районе Крестовой поляны и не вернулся.

Сегодня, 18 июля в восьмом часу вечера ребенка разыскали. Он  находился на территории села Ширяево Самарской области.

Полицейские установили, что в отношении мальчика противоправные действия не совершались. В ближайшее время он будет передан законным представителям.

Отдел МВД России по Волжскому району благодарит за помощь представителей СМИ и блогосферы, волонтеров «ЛизаАлерт» Самарской области  и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях.

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