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В Самарской области на Волге в беду попала лодка с подростками

18 июня 2021 10:11
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В Самарской области на Волге в беду попала лодка с подростками

17 июня в Ставропольском районе на реке Волга спасатели Поисково-спасательного отряда г.Тольятти доставили до берега маломерное судно, терпящее бедствие с тремя людьми на борту. Около СНТ «Приморский» в 3,5 километрах от берега из-за высокой волны надувная лодка потеряла управление.

В 11.45 для оказания помощи терпящим бедствие вышло спасательное судно. Судоводитель 1997 года рождения и два пассажира 2005 года рождения были подняты на борт спасательного катера и доставлены до берега. В 13.40 спасательные работы на акватории реки Волга были окончены. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать элементарные условия безопасного плавания, сообщает ПСС по Самарской области.

Теги: ЧП на воде ЧП с детьми

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