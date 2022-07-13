В Самарской области на трассе М-5 Урал в водителя попала металлическая пластина с дороги

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По данным Госавтоинспекции Самарской области 05.07.2022 г. в 10:15 на 1029 км автодороги М-5 «Урал» неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил отбрасывание предмета в виде железной пластины квадратной формы на автомобиль "Форд Фокус", под управлением водителя 1985 года рождения, который двигался по автодороге М-5 «Урал» со стороны города Самара в направлении города Тольятти.

Водитель автомобиля "Форд Фокус" с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту должностными лицами ОГИБДД О МВД России по Красноярскому району проводится административное расследование, в ходе которого будут установлены причины и условия совершения происшествия, степень тяжести вреда здоровью, дана оценка эксплуатационному состоянию участка автомобильной дороги, а также организации, ответственной за его содержание.

О результатах административного расследования будут уведомлены заинтересованные лица.

Как сообщает Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП), закладная пластина, часть дорожного покрытия моста весом 4 кг, пробила лобовое стекло автомобиля и попала в руку и лицо. Вследствии чего у человека раздроблена рука, пробиты кости на лице, он находится в тяжёлом состоянии, в Самарской областной клинической больнице имени В. Д. Середавина.