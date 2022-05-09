В Самарской области на ходу загорелся автомобиль

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В воскресенье, 8 мая, в Красноярском районе Самарской области произошло ЧП. Там на ходу загорелся автомобиль. Объятая пламенем «Шкода» попала в объективы очевидцев недалеко от сокского моста.

— Иномарка ехала по М-5 в направлении Самары. Когда мы проезжали, пассажиры уже отошли от машины, — рассказали 63.RU свидетели происшествия.

По данным регионального МЧС, в пожаре никто не пострадал.

— Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19:03. В тушении огня было задействовано 4 специалиста. В 19:30 пожар был ликвидирован, — сообщили 63.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: Инна Гайнуллина