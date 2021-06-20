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В Самарской области мужчина зашел в чужой дом и забрал банковскую карту

20 июня 2021 10:55
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В Самарской области мужчина зашел в чужой дом и забрал банковскую карту

В дежурную часть Отделения МВД России по Шенталинскому району обратилась местная жительница, которая рассказала, что неизвестный проник к ней в дом и похитил банковскую карту.

Полиция установила, что злоумышленник проник в дом свободным доступом, так как дверь в помещение была открыта, а домохозяйка в это время находилась на приусадебном участке.

Оплата по банковской карте была совершена в одном из придорожных кафе, расположенном на трассе «М5-Урал» в Камышлинском районе. 

Спустя несколько часов после поступления заявления в дежурную часть, сотрудники уголовного розыска недалеко от придорожного кафе заметили мужчину, подходившего под описание разыскиваемого. Как установлено, подозреваемый сделал еще одну покупку продуктов питания в торговом павильоне автозаправочной станции, после чего пытался остановить попутный автомобиль.

Мужчину - жителя Республики Татарстан 1971 года рождения, ране судимого за кражу, задержали и доставили в Отделение МВД России по Шенталинскому району.  

В ходе опроса он не стал отрицать своей причастности и пояснил, что похищенную банковскую карту он выкинул.

Следственным отделением ОМВД России по Шенталинскому району возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: банковские карты кража

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