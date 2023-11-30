В Самарской области мужчина упал в емкость с нефтесодержащей жидкостью и погиб

133

29 ноября в 19.20 дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда Самарской области отрабатывала вызов в селе Малый Толкай Похвистневского района. Там, в ходе проведения технических работ, мужчина отравился ядовитыми парами и упал в емкость с нефтесодержащей жидкостью. Самостоятельно выбраться он не смог. Требовалось извлечь погибшего из труднодоступного места. Высота емкости составляла 2,5 метра.

Сложность работ заключалась в замкнутости пространства и сильной загазованностью воздуха около емкости. Спасатели в дыхательных аппаратах и защитных костюмах через заливной люк обследовали резервуар и достали рабочего на поверхность емкости. Используя альпинистское снаряжение, мужчину спустили на землю и передали сотрудникам полиции. В 23.45 работы на месте происшествия были окончены. В спасательной операции задействовано 4 спасателя, 3 комплекта дыхательных аппаратов и аварийно-спасательный автомобиль, пишет ПСС по Самарскй области.