В Самарской области мужчина угрожал сожительнице убийством

В ОМВД России по Большеглушицкому району за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 67-летний сожитель угрожает ей убийством.

В ходе опроса сотрудники полиции выяснили, что между заявителем и ее сожителем, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Во время конфликта мужчина схватил женщину за горло, высказывая угрозу убийством. Потерпевшая смогла вырваться и выбежать из квартиры. Учитывая обстановку и агрессивное состояние сожителя, она восприняла угрозу реально и обратилась за помощью в полицию. Полицейские задержали ранее судимого местного жителя, в ходе опроса он признал вину в совершении противоправного деяния и раскаялся в содеянном.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Большеглушицкому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося и проводить профилактические мероприятия с целью недопущения повторного факта бытового насилия.