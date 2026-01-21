Аномальные холода наступят в регионах России на этой неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальных холодах в регионах России на этой неделt. Об этом он рассказал RT.

По словам синоптика, в Северо-Западном федеральном округе температура до конца недели будет на 8-10 °C ниже нормы.

"В центре Европейской России, начиная с пятницы и до конца недели, очень сильная аномалия, температура на 8-14 °С ниже нормы. И это касается и Московской, и сопредельных областей, и юга ЦФО – это и Белгородская, и Тамбовская области. Температуры (ночью) очень низкие – -20… -27 °С", – сообщил Вильфанд.

В Костромской и Ярославской областях, по его словам, ночные температуры могут опуститься до -30 °С.

Западную Сибирь и центр Сибирского федерального округа тоже настигнут холода. Температура опустится ниже -30 °С. Оттуда воздушные массы переместятся в центр европейской части России, поэтому холоднее станет и в Москве: в выходные температура снизится до -20… -28 °С в столице и -27… -28 °С в области. Даже днем в регионе будет не теплее -15 °С.