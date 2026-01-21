Я нашел ошибку
в феврале 2026 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней (с учетом праздника)
В феврале 2026 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней (с учетом праздника)
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
Самарская область стала лидером в рейтинге регионов просветительской эстафеты «Мои финансы»
Рисуют, фотографируют, создают макеты: как самарские дети видят безопасные дороги?
Предприятия Тольятти демонстрируют рост эффективности
Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
Билайн назвал топ-3 схем телефонного мошенничества по итогам 2025 года
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.82
0.06
EUR 91.2
1.04
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Аномальные холода наступят в регионах России на этой неделе

142
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальных холодах в регионах России на этой неделt. Об этом он рассказал RT.

По словам синоптика, в Северо-Западном федеральном округе температура до конца недели будет на 8-10 °C ниже нормы.

"В центре Европейской России, начиная с пятницы и до конца недели, очень сильная аномалия, температура на 8-14 °С ниже нормы. И это касается и Московской, и сопредельных областей, и юга ЦФО – это и Белгородская, и Тамбовская области. Температуры (ночью) очень низкие – -20… -27 °С", – сообщил Вильфанд.

В Костромской и Ярославской областях, по его словам, ночные температуры могут опуститься до -30 °С.

Западную Сибирь и центр Сибирского федерального округа тоже настигнут холода. Температура опустится ниже -30 °С. Оттуда воздушные массы переместятся в центр европейской части России, поэтому холоднее станет и в Москве: в выходные температура снизится до -20… -28 °С в столице и -27… -28 °С в области. Даже днем в регионе будет не теплее -15 °С.

Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
51
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
121
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
164
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
445
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
397
