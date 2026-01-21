В Рейтинг работодателей России по итогам 2025 года вошли 28 компаний из Самарской области

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила результаты Рейтинга работодателей России за 2025 год в который вошли почти 1,8 тыс. компаний из 41 отрасли бизнеса и 69 регионов страны. В рамках общероссийского голосования соискателей за компании было отдано почти 693 тыс. голосов — на 7 тыс. больше, чем в 2024 году. Лидерами среди крупнейших работодателей стали Альфа-Банк, ВТБ и X5 Group. Из Самарской области в число финалистов вошли 28 компаний. Таким образом, она попала в топ-15 регионов по числу финалистов Рейтинга.



В Рейтинг вошли 1792 компании в четырех категориях в зависимости от размера штата. В категории небольших компаний приняли участие 600 работодателей, в категории средних – 597, крупных – 426, крупнейших – 169. География Рейтинга охватила 8 федеральных округов и 69 регионов, причем в этом году доля региональных компаний увеличилась на 5%, а среди финалистов впервые появились компании из Мурманской области и Республики Северная Осетия-Алания.



Из Самарской области в Рейтинг попали 28 компаний (+3 финалиста за год): 2 в категории крупнейших работодателей, 6 – крупных, 13 - средних, 7 – небольших. Таким образом, Самарская область попала в топ-15 регионов по числу финалистов.



Оценка компании, на основании которой она получает место в Рейтинге, складывается из результатов четырех исследований: анкетирование HR-специалистов, опрос eNPS текущих сотрудников, отзывы бывших сотрудников и голосование соискателей hh.ru. В 2025 году за участников Рейтинга было отдано 693 тыс. голосов соискателей — это на 7 тыс. больше, чем в 2024 г. Число сотрудников, принявших участие в опросе eNPS, за год выросло на 10% — до 421 тыс. Отзывы на компании оставили 129 тыс. бывших сотрудников.



Финалисты в категории крупнейших компаний с численностью персонала более 5000 человек



Тройка лидеров среди крупнейших компаний осталась неизменной — Альфа-банк, ВТБ и X5 Group, чьи HR-процессы отличаются крайне высоким уровнем развития. Альфа-банк стал трехкратным лидером Рейтинга — это уникальное достижение, и по правилам проекта компания пропустит следующий сезон, чтобы другие компании смогли побороться за первое место. На последующих позициях ситуация изменилась: в топ-10 вошли СИБУР, Аэрофлот, Яндекс, Ozon, МегаФон, «Пятерочка» и Mars.



В числе финалистов среди крупнейших компаний оказались 2 работодателя из Самарской области:

- Аптеки Плюс – 29 место

- Аптеки Вита – 48 место



Финалисты в категории крупных компаний с численностью персонала от 1001 до 5000 человек



Категория крупных компаний в прошедшем году претерпела сильные изменения: первое место занял СберМаркетинг. В первую пятерку также вошли Игорная зона «Красная Поляна», «Точка Банк» и ДОМ.РФ, а также логистическая компания 5Post, которая продемонстрировала один из самых сильных прорывов в категории.



В число финалистов крупных компаний вошли 6 работодателей из Самарской области:

- Самарский металлургический завод - 142 место

- Bombbar (ООО Фитнес Фуд) - 181 место

- ФГБОУ ВО "СамГМУ" МЗ РФ (Образование, Наука, Медицина) - 215 место

- Тольяттиазот - 302 место

- Завод приборных подшипников Самара - 373 место

- Авиаагрегат - 395 место



Финалисты в категории средних компаний с численностью персонала от 251 до 1000 человек



Категория средних компаний отличается наибольшим разнообразием отраслей: в десятке лидеров представлены компании из сфер медиа, информационной безопасности, образования, digital, страхования, развлечений, издательского бизнеса и пищевой промышленности. Первую строчку уже несколько лет подряд удерживает «Иви», который как многократный лидер пропустит следующий сезон — при условии, что компания не перейдет в категорию крупных. На втором месте — «Звук», на третьем — компания в сфере услуг по информационной безопасности «Бастион».



В список финалистов средних компаний вошли 13 работодателей из Самарской области:

- АВТОПРИБОР-Тольятти - 45 место

- Акционерное общество «Автомобильные Системы и Технологии/СКК» - 122 место

- ПРО.КОД - 131 место

- Самарский гипсовый комбинат (Forman, Samaragips) - 138 место

- Haulmont - 292 место

- Завод Продмаш - 307 место

- Юридическая компания "Заря" - 395 место

- "СамГЭС" - 405 место

- Пегас-Агро (Пегас, Туман) - 488 место

- Лиммэн - 517 место

- Глобал Вижн Холдинг - 531 место

- "Fitness SHOCK" - 537 место

- Веха - 572 место



Финалисты в категории небольших компаний с численностью персонала от 101 до 250 человек



Среди небольших компаний в Рейтинге наблюдается самая высокая конкуренция: в 2025 году в финал вышли около 600 участников. Категорию возглавила «Афиша», на втором месте — прошлогодний лидер Cross Technologies. В остальном состав участников топ-10 с прошлого года полностью изменился. И это закономерно: небольшие компании отличаются большой гибкостью и скоростью внедрения HR-практик, что позволяет им оперативно влиять на бренд работодателя.



Среди финалистов небольших компаний из Самарской области – 7 работодателей:

- Дизайн-студия ЦЕХ - 8 место

- Круиз.онлайн - 109 место

- Бизнес-Гарант - 146 место

- NEVELIN - 271 место

- БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ - 400 место

- СМС-информационные технологии - 427 место

- Арсенал Атлета - 597 место



Самарская область в субрейтингах



В дополнение к основным категориям по размеру компаний Рейтинг работодателей hh.ru формирует субрейтинги. Они позволяют соискателям оценивать и сравнивать компании по различным критериям. Бизнес же может использовать их для самодиагностики и выявления точек роста.



Из Самарской области в субрейтинг компаний с самой высокой оценкой бывших сотрудников вошел Bombbar (ООО Фитнес Фуд).



Полный список финалистов по всем категориям доступен на официальном сайте Рейтинга работодателей.



«В этом году Рейтингу проходит уже 16-й раз, и за последние пять лет число участников выросло больше, чем вдвое. Более того, двое из трех финалистов стабильно подают заявки на следующий год – это знак, что компании доверяют Рейтингу и считают его полезным и эффективным для себя инструментом. Он позволяет компаниям проанализировать свою HR-политику, сравнить себя с конкурентами и увидеть свои точки роста как работодателя», — говорит Мария Игнатова, руководитель Рейтинга работодателей hh.ru, директор по исследованиям hh.ru.



Хотя методология рейтинга из года в год не меняется, в этом году в опрос HR-специалистов были добавлены новые вопросы — о внедрении искусственного интеллекта в HR-процессы, о методах взаимодействия с бывшими сотрудниками и о готовности компаний рассматривать кандидатов без опыта работы.



«Мы внимательно следим за изменениями на HR-рынке, и расширяем в соответствии с ними наши вопросы. Так, в условиях повсеместного внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы мы не смогли проигнорировать эту тенденцию и решили узнать, как участники Рейтинга используют эту технологию в HR. Оказалось, что 52% компаний применяют ИИ для формирования корпоративной культуры, для коммуникаций и повышения мотивации. 40% работодателей используют ИИ в поиске и найме новых сотрудников — например, для скрининга и обработки резюме. В меньшей степени технология помогает в управлении талантами и HR-аналитике», — говорит Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог Рейтинга работодателей России.



Также в 2025 году был добавлен вопрос, взаимодействуют ли компании с бывшими сотрудниками и если да, то как именно. Оценка со стороны бывших сотрудников — одна из важных частей методологии рейтинга, и ее источники — опрос сотрудников и отзывы с портала Dream Job (входит в hhgroup).