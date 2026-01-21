В Самаре Куйбышевская ЖД станет организатором уникального мероприятия, где каждый сможет заглянуть внутрь инноваций РЖД

22 января в 13:00 в Самаре Куйбышевская железная дорога станет организатором уникального мероприятия, где каждый сможет заглянуть внутрь инноваций РЖД и узнать, как современные технологии преобразуют железнодорожную инфраструктуру прямо сейчас!

Умный четверг для всех кому интересно:

➡️ Как именно работают системы цифровой трансформации и управления инновациями на железной дороге?

➡️ Чем занимается центр инноваций на Куйбышевской железной дороге и какие масштабные проекты уже внедрили?

➡️ Как построить карьеру в сфере инновационных технологий и где пригодится полученный опыт?

Мероприятие бесплатное, видеотрансляция доступна онлайн.

Запись обязательна!

Подробности по телефону: 250-01-32, 250-01-52. Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК «ГудОК», 3 этаж, Исторический парк «Россия—Моя история».