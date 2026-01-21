Корова из Австрии научилась чесать себе спину

Корова бурой швицкой породы по кличке Вероника из австрийской деревни Каринтия привлекла внимание ученых, продемонстрировав умение чесать свою спину с помощью палки. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на статью в журнале Current Biology.

Вероника удивила исследователей не только своим навыком использовать инструменты для личных нужд, но также способностью распознавать голоса членов своей семьи и реагировать на них. Ученые, увидев видео с её трюками, решили провести тестирование.

Они размещали щетку для мытья посуды в различных позициях и наблюдали за тем, как корова будет использовать её.

Для почесывания верхней части тела она применяла широкие и сильные движения, в то время как при почесывании нижней части использовала более медленные и осторожные действия.

Один из научных сотрудников Антонио Осуна-Маскаро отметил, что корова, сталкиваясь с физическими ограничениями, сумела компенсировать их, предвидя результаты своих действий и адаптируя захват и движения.

Когнитивный биолог Алиса Ауэрсперг из Венского университета ветеринарной медицины добавила, что это открытие может свидетельствовать о более высоких когнитивных способностях у крупного рогатого скота, чем считалось ранее. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, распространено ли такое поведение среди других коров, пишет АиФ.

Фото pxhere.com