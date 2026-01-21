Я нашел ошибку
в феврале 2026 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней (с учетом праздника)
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
Самарская область стала лидером в рейтинге регионов просветительской эстафеты «Мои финансы»
Рисуют, фотографируют, создают макеты: как самарские дети видят безопасные дороги?
Предприятия Тольятти демонстрируют рост эффективности
Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
Билайн назвал топ-3 схем телефонного мошенничества по итогам 2025 года
Корова из Австрии научилась чесать себе спину

149
Корова из Австрии научилась чесать себе спину

Корова бурой швицкой породы по кличке Вероника из австрийской деревни Каринтия привлекла внимание ученых, продемонстрировав умение чесать свою спину с помощью палки. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на статью в журнале Current Biology.

Вероника удивила исследователей не только своим навыком использовать инструменты для личных нужд, но также способностью распознавать голоса членов своей семьи и реагировать на них. Ученые, увидев видео с её трюками, решили провести тестирование.

Они размещали щетку для мытья посуды в различных позициях и наблюдали за тем, как корова будет использовать её.

Для почесывания верхней части тела она применяла широкие и сильные движения, в то время как при почесывании нижней части использовала более медленные и осторожные действия.

Один из научных сотрудников Антонио Осуна-Маскаро отметил, что корова, сталкиваясь с физическими ограничениями, сумела компенсировать их, предвидя результаты своих действий и адаптируя захват и движения.

Когнитивный биолог Алиса Ауэрсперг из Венского университета ветеринарной медицины добавила, что это открытие может свидетельствовать о более высоких когнитивных способностях у крупного рогатого скота, чем считалось ранее. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, распространено ли такое поведение среди других коров, пишет АиФ.

Фото pxhere.com

