Эксперт объяснила разницу между лопатами для разных типов снега

В условиях рекордных снегопадов, обрушившихся на Россию в этом году, вопрос эффективной расчистки территории стал особенно актуальным для владельцев частных домов и дач. Несмотря на разнообразие механизированной техники, самым универсальным и доступным инструментом по-прежнему остается лопата. Об этом 21 января «Известиям» рассказала консультант компании «Цикл» Мария Шуракова.

По ее словам, лопата не требует топлива или зарядки, всегда находится под рукой и подходит для решения самых разных задач — от расчистки дорожек и придомовой территории до уборки снега вокруг гаража. Ее можно хранить в любом удобном месте и возить в багажнике автомобиля для экстренных случаев.

«При выборе инструмента для участка нужно обращать внимание на модели с ковшом шириной 40–50 см и глубиной около 10 см, которые позволяют захватывать больше снега за один раз. Для легкого снега и аккуратных покрытий, таких как плитка или асфальт, хорошо подходят пластиковые ковши, а для плотного или подмерзшего снега лучше выбирать лопаты с усиленной алюминиевой кромкой, защищающей край от износа», — посоветовала специалист.

Важным элементом является и черенок: оптимальная длина 120–140 см помогает работать без сильного наклона, снижая нагрузку на спину, а изогнутая форма или дополнительная рукоятка делают процесс менее утомительным.

Автомобилистам Шуракова советует иметь в багажнике отдельную компактную лопату длиной до 70–80 см и весом менее килограмма для быстрой расчистки колес и пространства вокруг машины. По окончании зимнего сезона инструмент необходимо очистить от снега и грязи, тщательно просушить и хранить в помещении с плюсовой температурой, что значительно продлит срок его службы.