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В Самарской области мужчина провалился под пол

17 декабря 2021 13:49
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В Самарской области мужчина провалился под пол

16 декабря спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области проводили спасательные работы в селе Красный Яр в доме на улице Советская 11. Мужчина 1954 года рождения провалился под пол около нагревательного котла.

Самостоятельно выбраться он не смог. За помощью к спасателям обратились родственники. Требовалась эвакуация пострадавшего из труднодоступного места.

В 12.38 на место происшествия была направлена дежурная смена спасателей в количестве 4 человек. Для извлечения пострадавшего спасатели частично разобрали пол и с помощью веревок подняли его на поверхность. В 14.08 мужчину передали врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации. Все работы проводились совместно с сотрудниками полиции и скорой медицинской помощи, сообщает ПСС по Самарской области.

 

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