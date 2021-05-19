В Самарской области мужчина поджег автомобиль бывшей возлюбленной      

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В дежурную часть Сергиевского района поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. Пожар произошёл возле одного из домов в посёлке Калиновый Ключ.

Полицейские установили, что сгоревшая отечественная машина принадлежит местной жительнице (1991 года рождения).

Причиной возгорания стал поджог. Сумма причинённого потерпевшей ущерба составила 180 тысяч рублей.

В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения полицейские установили личность поджигателя. Им оказался бывший возлюбленный потерпевшей – житель села Воротнее (1963 года рождения).

Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. С его слов, мотивом для совершения преступления стали личные неприязненные отношения, возникшие после расставания с потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО