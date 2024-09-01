В Самарской области мотоциклист разбился насмерть в столкновении с самосвалом

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Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 54-летний водитель на самосвале Howo со строительным мусором ехал со стороны Кинеля в направлении Самары. Однако при перестроении из левого ряда в правый он не заметил движущийся в попутном направлении мотоцикл "Хонда" и врезался в него.

35-летний мотоциклист погиб на месте до приезда медиков.

На место аварии выехали сотрудники ПСО № 46 и ПСО № 34 противопожарной службы региона. Они отключили аккумулятор и смыли горючее с дорожного покрытия.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет Сова.