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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области мотоциклист разбился насмерть в столкновении с самосвалом

1 сентября 2024 13:32
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В Самарской области мотоциклист разбился насмерть в столкновении с самосвалом

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 54-летний водитель на самосвале Howo со строительным мусором ехал со стороны Кинеля в направлении Самары. Однако при перестроении из левого ряда в правый он не заметил движущийся в попутном направлении мотоцикл "Хонда" и врезался в него. 

35-летний мотоциклист погиб на месте до приезда медиков. 

На место аварии выехали сотрудники ПСО № 46 и ПСО № 34 противопожарной службы региона. Они отключили аккумулятор и смыли горючее с дорожного покрытия. 

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет Сова. 

Теги: ДТП

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