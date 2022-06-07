В Самарской области машина перевернулась в кювет, пострадал пассажир

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6 июня на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 20:20 в Большечерниговском районе Самарской области. Водитель 1981 года рождения (с июня 2021 года к административной ответственности привлекался 1 раз), управляя автомобилем «BMW X5», двигался по автодороге «Глушицкий-Благодатовка». На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд в кювет прямо с последующим опрокидыванием автомобиля. Пассажир 1977 года рождения автомобиля «BMW X5» госпитализирован. По данным инспекторов ГИБДД, водитель автомобиля «BMW X5» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.