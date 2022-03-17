В Самарской области мальчик спас родную бабушку из горящего дома

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Маленькому Паше из города Октябрьска Самарской области всего 11 лет, но он уже по праву считается настоящим героем. Школьник гостил у бабушки с дедушкой, когда почувствовал в доме запах гари. Паша выпрыгнул в окно и побежал за помощью, в этот момент в объятом пламенем доме оставалась 70-летняя пенсионерка.

16 марта 2022 года для семьи Золиных начался как обычно. Валентина Золина нянчилась с внуком, который немного приболел и не пошел в этот день в школу, а дедушка получил пенсию и ушел в магазин, чтобы купить мальчишке вкусностей. В какой-то момент Паша почувствовал стойкий запах гари, он пошел к его источнику и увидел, как в коридоре весь потолок был объят огнем. Маленький герой не растерялся, открыл окно и выпрыгнул на улицу, чтобы позвать на помощь. В этот момент бабушка Валя старалась сбить пламя подручными средствами и залить водой, но огонь быстро распространялся по деревянным перекрытиям и уже полностью охватил чердак дома.

- Семья Паши живет через дом от бабушки, поэтому он побежал сразу туда. Дома был отец, который сразу же побежал на помощь своей теще, которая осталась в горящем доме. Отец Паши помог бабушке выбраться через окно. Она была в одних тапочках и домашней одежде, - рассказала «КП-Самара» внучка Золиных Алеся.

Родственники сразу вызвали пожарных. Как сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по региону, вызов поступил в 12:28 на улице Максима Горького, 105. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В 13:15 была объявлена локализация, а в 14:10 пожар ликвидировали. К тушению было привлечено 10 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. В настоящее время причины пожара устанавливаются, пишет Самара-КП.