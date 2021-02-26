В Самарской области легковушка врезалась в грузовик

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24 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими. При этом, 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в Большеглушицком районе. В 15-15 час. на 84,91 км а/д А300 «Самара - Большая Черниговка» водитель 1989 года рождения, управляя автомашиной Ваз 21102, по данным сотрудников ГИБДД, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с рулевым управлением. В следствие чего нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с а/м DAF (13 регион) в составе прицепа, дигавшимся во встречном направлении, под управлением водителя 1966 года рождения. В результате ДТП водитель Ваз 21102, направлявшийся до аварии со стороны с. Большая Глушица по направлению г. Самара, госпитализирован с травмой головы в лечебное учреждение, сообщает облМВД.