В Самарской области из-за ДТП с фурами рассыпались яблоки

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Утром в четверг, 28 апреля, в Сергиевском районе произошло крупное ДТП с участием фур.

— Участниками аварии стали три грузовика. Одну фуру разорвало буквально. Яблоки по всей дороге теперь рассыпаны. Еще один грузовик вылетел в кювет и перевернулся, — рассказали очевидцы.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и спасатели. О пострадавших и погибших не сообщается.

На момент публикации в ГУ МВД России по Самарской области не смогли предоставить комментарий по ДТП. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия, пишет 63.ру.