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В Самарской области искали водителей-нарушителей с помощью коптера

8 октября 2023 13:13
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В Самарской области искали водителей-нарушителей с помощью коптера

Правонарушителей полицейские выявляли с помощью беспилотного летательного аппарата.


На территории Камышлинского и Похвистневского района на аварийно-опасных участках сотрудниками Госавтоинспекции с помощью беспилотного летательного аппарата проведено профилактическое мероприятие по выявлению и пресечению административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.


На беспилотном летательном аппарате установлена видеокамера высокого разрешения, позволяющая контролировать участок автотрассы в 4-5 км на высоте от 100 до 200 метров, дальность наблюдения составляет около 1,5 км, обзор камеры на квадрокоптере - 360 градусов, номер машины можно увидеть со значительного расстояния, как днем, так и ночью. В случае фиксации нарушения ПДД РФ беспилотником, фото - видео информация передается ближайшему экипажу ДПС, который и останавливает нарушителя для дальнейшего составления административного материала, предоставляя неоспоримые видеодоказательства правонарушения.
За несколько часов проведения мероприятий пресечено 17 нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, а также движением транспортных средств по обочине. Материалы направлены в районные суды для принятия решения по существу.


Профилактические мероприятия с применением беспилотного летательного аппарата проводятся на наиболее аварийно-опасных участках автодорог по всей Самарской области, что позволяет выявлять грубые нарушения Правил дорожного движения, связанные с обгоном и выездом на полосы встречного движения.

Теги: БДД

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