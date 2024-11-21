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В Самарской области ищут жительницу Ульяновской области

21 ноября 2024 11:25
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В Самарской области ищут жительницу Ульяновской области

Сотрудниками МУ МВД России «Сызранское» разыскивается подозреваемая в совершении преступления в сфере оборота наркотиков Оркина Светлана 1988 года рождения, ранее проживавшая по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, село Томылово. Женщина скрылась от органов дознания и объявлена в федеральный розыск.

Приметы: женщина, на вид 35-40 лет, рост 160-165 см., среднего телосложения, глаза серые, волосы крашеные, брови дугообразные.

Особые приметы: большая часть зубов отсутствует.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8464) 33-38-66, 102. Конфиденциальность гарантирована.

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