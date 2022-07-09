В Самарской области ищут виновника ДТП в котором погибло 3 человека

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Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8924-168-55-90, 8924-563-50-50 или 112.

28.10.2003 на 12 км автодороги «Урал/Сызрань» водитель Чернышов Владимир, житель г. Пятигорск Ставропольского края 1983 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2107 не выбрал правильный скоростной режим, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с а/м «Шкода». В результате ДТП погибло три человека. Данному гражданину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.264 ч.3 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сызранским городским судом ему избрана мера пресечения - арест, но водитель скрылся от судебной инстанции и объявлен в Федеральный розыск.

Приметы мужчины: на вид 30- 35 лет, рост 175-178 см., среднего телосложения, глаза карие, брови густые, губы пухлые, волосы темные - коротко постриженные.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» 8 (8464) 33-38-66 , 8 -(8464) 98-46-02, либо 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!