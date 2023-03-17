В Самарской области ищут пострадавшего

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Сотрудники ОМВД России по Безенчукскому району устанавливают местонахождение Пастухова Никиты Сергеевича, 2002 года рождения, который до 14 января 2023 года находился в городе Екатеринбург, а в настоящий момент о его местонахождении ничего не известно. Присутствие мужчины необходимо для проведения следственных действий по уголовному делу, возбужденному по факту умышленного причинения средней тяжести вреда его здоровью на территории Самарской области в декабре прошлого года.

Ориентировка с приметами разыскиваемого направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации. По имеющейся информации мужчина может находиться среди лиц без определенного места жительства и ведущих антиобщественный образ жизни.

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 20-25 лет, рост около 180 см., среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые короткие, темно-русого цвета.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД России по Безенчукскому району 8(8467)62-11-31 либо 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!