В Самарской области ищут подростка, который уехал из дома на велосипеде

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Сотрудниками полиции разыскивается подросток 2010 года рождения, который 23.06.2025 г. уехал из дома на велосипеде серого цвета и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Сотрудники органов внутренних дел совместно с добровольческим общественным объединением «ЛизаАлерт» проверяют места возможного нахождения подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних и оперуполномоченные отдела уголовного розыска работают с семьей разыскиваемого, опрашивают знакомых юноши, отрабатывают места его возможного появления.

Приметы разыскиваемого: рост 160 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карего цвета, при себе документов и сотового телефона не имел.

Был одет в синюю футболку, синие шорты, кроссовки черного цвета.

Всех, кто видел мальчика или знает о том, где он может находиться, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОМВД России по г. Жигулевску 8 (84862) 2-23-90, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по телефону 102.