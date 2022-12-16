В Самарской области ищут девочку-подростка

80

Как сообщает облМВД, 07. 12. 2022 жительница г. Сызрань Эрмырзаева Алина, 2008 года рождения ушла из дома по ул. Звездной и до настоящего времени не вернулась.

Ранее разыскиваемая уже уходила из дома.

Полицейские продолжают проверять места возможного нахождения разыскиваемой. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемой, полицейские продолжают опрашивать знакомых, отрабатывать места возможного появления несовершеннолетней. Сотрудники полиции распространили ориентировку с приметами разыскиваемой среди личного состава полиции, организаций правоохранительной направленности и волонтерских организаций.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 164 см, плотного телосложения, лицо овальное, глаза карие, носит линзы ярко-голубого цвета, волосы прямые длинные темные, без челки, заплетены в косу.

Была одета: зимняя джинсовая куртка синего цвета с розовым мехом, шарф бежевого цвета, джинсы бежевого цвета, футболка разноцветная, свитер белого цвета в черную полоску, белые кроссовки.

Особые приметы: монголоидный разрез глаз, носит яркий макияж, на правом предплечье татуировка в виде кошки.

Всех, кто видел девушку или располагает информацией о её местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» 8 (8464) 33-38-66, 8-(8464) 35-02-02, либо 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!